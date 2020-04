Odchod za prácou do Veľkej Británií

Každý, kto plánuje vycestovať do zahraničia s rodinou , mal by si zistiť ako to funguje v danej krajine. Základné sociálne rozdiely života rodiny. V každej krajine platí niečo iné. Rozdiel je v dochádzke do školy, bývanie a iné.

Dlhodobo odchádzajú občania za prácou, štúdiom do Veľkej Británie. Odchádzajú jednotlivci ale aj celé rodiny.

Rozdielov je veľmi veľa. Vo Veľkej Británií môže študovať každý pokiaľ spĺňa podmienky. Je tu možnosť požiadať o štúdijné pôžičky , ktoré sú pre študentov výhodné. Výhodou je aj zdokonalenie anglického jazyka.

Pracujúci so základnou angličtinou si nájdu rýchlo prácu. Vybavia si základné dokumenty.National Insurance number /číslo poistenca/. Druhou podmienkou je mať zriadený vlastný bankový účet. Pokiaľ nemáte vlastný účet nevyplatia vám peniaze za vašu prácu. Pred pár rokmi zamestnávatelia vyplácali šekom. Dnes vám nikto okrem vyplácania na účet peniaze neprevedie. Dôvodom je veľa súdnych procesov ohľadne otrokárstva.

Po príchode do Veľkej Británie je dôležité všade sa zaregistrovať.Deti majú povinnú školskú dochádzku po dovŕšení 4 roku života do 16 roka. Pre rodiča je povinnosť vyhľadať školu, kontaktovať ju čo najskôr a podať prihlášku na zápis. Škola vyzve na preskúšanie budúceho študenta aby ho mohli zaradiť do školského procesu. Tu by som vás chcela upozorniť, neodkladajte prihlásenie detí do školy, presne zistia kedy dieťa pricestovalo do Veľkej Británie. Škola vypracuje individuálny rozvrh hodín. Záleží na vstupnom teste, akú úroveň anglického jazyka dieťa má. Do pozornosti dávam, že rozdielom oproti Slovensku je, ráno pred vyučovaním nahlásiť chorobu, úraz alebo iné neprítomnosť žiaka telefonický pred začatím vyučovania.

Právo na vzdelávanie, školská dochádzka sa berie prísne. Preto rodičia chorobu, zranenie, návštevu lekára, vážnu udalosť v rodine musíte nahlásiť pred vyučovaní. Pri odovzdávaní dieťaťa do školy, keď sa vaše dieťa zranilo počas hry doma.. Pokiaľ to zistí učiteľ bez vášho vysvetlenia musí ohlásiť sociálnej službe a tá to bude riešiť podľa posúdenia.

Ďalším krokom je prihlásiť sa u GP - obvodného lekára. Detí by mali navštíviť lekára dva krát do roka. Lekár pri vstupnej prehliadke tak ako na Slovensku prekontroluje zdravotný stav. Povinne očkovania a sledujú vývoj dieťaťa.

Vaša Dagmar