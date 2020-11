Počas kovidu 19 a obmedzaní telefén zvoní oveľa častejšie

Som zakladateľka neziskovej organizácie A Ray of Sunshine for a Child pôsobiacej vo Veľkej Británii na pomoc deťom a rodičom v tých najzložitejších situáciach a slovenského ekvivalentu Lúč pre Dieťa pôsobiacej na Slovensku pri návratových konaniach. Milujem život, preto ho žijem naplno. Verím v pravdu a v to, že vždy vypláva na povrch. Pomáham slabším, poníženým a bezmocným. Držím sa hesla "Dieťa je Dar, nie tovar!" čo je aj mottom a nosnou myšlienkou oboch organizácií. Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodárne pôsobí na život každého z nás. Píšem to, čo prežívam a cítim ...