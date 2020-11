Keď sa dieťa vráti do školy z nútenej karantény, lebo rodič nebol na testovaní

Je správne riešiť vlastný názor dospelých prostredníctvom dieťaťa? Určite nie. Vážme si žiakov, študentov ale aj rodičov.

<p>Prišiel nám email na oz Lúč pre Dieťa od maminy. Opísala podrobne situáciu z prvého dňa po návrate svojho dieťaťa do školy po ukončení desaťdňovej karantény.</p><p>Manima ráno dieťa odprevadila do školy ako vždy. Rozdiel bol v tom, že rodičia neboli otestovaný a tak dieťa bolo na základe ministerstva a školského nariadenia na desaťdňovej karanténe spol s nimi doma.</p><p>Pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľka prevzala dieťa a dokument o bezinfekčnosti. </p><p>Matka požiadala pani riaditeľku, aby sa stretli osobne. Pani riaditeľka súhlasila. Počas rozhovoru ju matka oboznámila, že neboli na celosloplošnom dobrovoľnom testovaní a v rámci rozhovoru podala pani riaditeľke dokument v ktorom bolo sformulované odmietnutie súhlasu o poskytnutí osobných údajov dieťaťa tretej strane, ktorý v odstate slúži ako nesúhlas s testovaním dieťaťa a očkovaním v školských priestoroch.</p><p>Reakcia pani riaditeľky sa zmenila. Dokument s nesúhlasom neprevzala a upozornila, že ak dostane škola nariadenie, tak všetky deti budú testované a prípadne očkované bez ohľadu to, či rodič bude súhlasiť alebo nie.</p><p>Po ukončení školského dňa mamina prišla pre svoje dieťa do školy. Dieťa po opustení školského priestoru rozhorčene začalo matke vysvetľovať, že pani triedna učiteľka naň kričala pred celou triedou, že má neuvedomelých rodičov, ktorý nerešpektujú nariadenie, lebo sa nezúčastnili dobrovoľného testovania.</p><p>Pre dieťa je to psychické poníženie pred spolužiakmi. Respektíve, téma týkajúca sa a patriaca do kompentencií a rozhodnutí rodičov, nie je vhodná na to, aby bola prezentovaná a riešená pred deťmi. Týmto vyjadrujem nespokojnosť nad správaním sa pani učiteľky.</p><p>Skúste sa zamyslieť, ako to vníma dieťa, čo tak asi prežíva. Skúste prv než sa obujete do svojho žiaka pouvažovať a až potom rozprávať. </p><p>Osobne si vysoko vážim prácu pedagógov, učiteľov a vychovávateľov. Odvádzajú skvelú a náročnú prácu, no v prípadoch ako tento, sa ma zmocňujú pochybnosti o pravosti mojich tvrdení uvedených v prvej vete tohto odstavca. Je potrebné hľadať formu komunikácie primeranú k publiku a zvážiť či je tématicky vhodné ju pred daným publikom rozoberať.

Vaše skúsenosti môžte posielať na email adresu : rodina(at)lucpredieta.com

;Vaša Dagmar